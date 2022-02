Ostia, incidente in via di Castelfusano: un ferito ricoverato in codice rosso al Grassi - Gravissimo incidente in via di Castelfusano venerdì mattina alle ore 6.00. Sul posto vigili del fuoco, ambulanza e pattuglie della Polizia Locale X Mare per i rilievi. Chiusa, per tutta la mattinata, la strada che unisce la via del Mare alla Cristoforo Colombo. Video Mino Ippoliti