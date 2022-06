Grave incidente tra una moto e una ambulanza sulla Cristoforo Colombo all’incrocio con via del Canale della Lingua. Il motociclista, è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale San Camillo in codice rosso. Sul posto varie pattuglie della polizia locale X Mare per i rilievi. Il traffico è rimasto bloccato fino alla rimozione dei mezzi incidentati. Video Mino Ippoliti