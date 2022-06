Litorale romano affollatissimo per il giorno festivo (ma mare agitato e superlavoro per i bagnini)

Notevole affluenza sulle spiagge del litorale romano, come da tradizione, in occasione della festività capitolina dei Santi Pietro e Paolo. Sin dalle 8 molti romani, anche per sfuggire alla calura cittadina, si sono messi in moto diretti nelle località a sud e a nord della Capitale, verso gli arenili di Ostia, Fiumicino, Fregene e Maccarese. Tante le auto in uscita, ad esempio, dall'autostrada Roma-Fiumicino, e sulla litoranea.Nel comune di Fiumicino il Comando di Polizia Locale ha predisposto, per i controlli sulla viabilità e con un occhio in particolare ai rischi di sosta selvaggia, rispettivamente 6 e 7 pattuglie questa mattina e nel pomeriggio, nelle zone di Fiumicino, Focene, Fregene, Maccarese, Passoscuro ed aeroporto. Video Mino Ippoliti