Estate di San Martino, sul litorale romano c'è anche chi fa il bagno

Una sorta di "Estate di San Martino" sul litorale. Dopo il diffuso maltempo dei giorni scorsi e prima della nuova allerta pioggia per domani, molti romani hanno approfittato oggi della giornata di sole e della temperatura gradevole intorno ai 20 gradi, per trascorrere il sabato tra Ostia, Fiumicino e Fregene. Nessun pienone ma una buona affluenza caratterizzata, in particolare, da passeggiate sui bagnasciuga, i lungomari, nei centri cittadini e sui moli dei porti, prima di pranzare nei ristoranti, ma non manca chi gode di una tintarella fuori stagione. Spazio poi anche ai runners ed agli appassionati di bicicletta, così come ci sono discrete presenze nelle pinete e nei parchi. Molti veicoli sono segnalati in uscita dall'autostrada Roma-Fiumicino diretti nelle località della costa. Video Mino Ippoliti