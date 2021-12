Ostia, dopo le mareggiate ostruito il fondale al Borghetto dei pescatori. L'allarme: «Serve subito il dragaggio»

È off limits il Canale dei Pescatori per diportisti e barche di piccola pesca. Le mareggiate che hanno flagellato la costa per un mese, hanno ostruito di sabbia la foce, impedendo l'accesso e l'uscita dall'approdo. Per le pilotine e i pescherecci è rimasto libero solo uno strettissimo corridoio da cui è tuttavia impossibile passare. «Il forte vento ha spostato cumuli e cumuli di sabbia depositandola alla foce dicono alcuni dipartisti visti i danni provocati alle strutture balneari, ci aspettavano che sarebbe successo. Da decenni segnaliamo il disagio senza che nessuno abbia mai pensato di realizzare un'opera che eviti la formazione del tappo». Protestano anche gli operatori ittici: «In molti già si sono trasferiti a Fiumicino». La foce è insomma invasa di sabbia che paradossalmente è invece sparita dalle spiagge di Levante. Negli anni '80 nel canale approdavano oltre mille barche da pesca sportiva e circa 160 pescherecci. Poi l'insabbiamento regolare e continuo ha spinto molti a migrare verso il porto di Fiumicino. Moira Di Mario - Video Mino Ippoliti © RIPRODUZIONE RISERVATA