Ostia, voragini sulle strade a causa delle radici dei pini: chiusa anche via di Mar Arabico

Ostia, voragini sulle strade: nessun lavoro, solo chiusure Asfalto deformato a causa delle radici dei pini, strade di Ostia piene di dossi e il X Municipio le chiude invece di tamponare l'emergenza in attesa di rifarle o sistemarle. L'ultima ad essere interdetta al traffico è via Mar Arabico. A giugno scorso ad essere chiuse a macchine, moto e bici erano state largo delle Marianne, via delle Azzorre e via Isole di Salomone. A novembre del 2021, chiusa la Via dei Pescatori per circa due chilometri. Video Mino Ippoliti