Ostia, blitz ai Cancelli sequestrati due chioschi La Guardia di Finanza a Castel Porziano Sigilli alla seconda e alla quarta postazione I Sigilli ai Cancelli di Castel Porziano: sequestrati due chioschi perché non in regola con permessi e concessioni. È l'ultimo colpo di scena nella maxi inchiesta che da questa estate - il primo blitz avvenne i primi di luglio, nel pieno fermento della stagione balneare - la Procura di Roma sta portando avanti sul litorale di Ostia. Ieri, il provvedimento di chiusura ha interessato il secondo e il quarto chiosco ma sotto indagine ci sono anche le altre cinque strutture, per le quali è previsto a breve lo stesso destino. Forse già a partire da questa mattina si proseguirà a porre i nuovi sigilli. I militari della Guardia di Finanza hanno passato al setaccio permessi e autorizzazioni e trasmesso tutto ai magistrati di piazzale Clodio. Video Mino Ippoliti