Roma, tintarella di Natale e bagni al mare: boom di gente in spiaggia a Ostia per il sole invernale

"Tintarelle" di Natale sul litorale romano. Approfittando della giornata di sole e della temperatura gradevole, sul litorale, in particolare ad Ostia, molti romani hanno scelto le spiagge per concedersi una domenica di relax, tra passeggiate e pranzi nei locali sul lungomare e stabilimenti con tavolini all'aperto e dove sono stati allestiti anche mercatini natalizi.

Non manca qualche sporadico ma audace tuffo in mare per un bagno decisamente fuori stagione. Sul versante invece del comune di Fiumicino , nonostante la nuova "stretta" anti Covid, con mascherine all'aperto obbligatorie dappertutto e lo stop a mercatini ed eventi natalizi che introducono a festività sottotono giocoforza, molte presenze di carattere quasi primaverile anche nella città portuale ed a Fregene, dove sono gettonati pranzi all'aperto nei numerosi locali e le passeggiate sui moli del porto, in Darsena e sul lungomare. Molte le presenze nei due grandi centri commerciali sul territorio per lo shopping natalizio. Video di Mino Ippoliti