Ostia, al via i lavori di ripascimento della spiaggia di ponente

Dopo anni di attesa via al dragaggio di Fiumara Grande, all’Isola Sacra. L’intervento, finanziato dalla Regione Lazio con un importo di 1.481.000 euro, prevede l’escavo di circa 10mila metri cubi di sabbia che saranno poi utilizzati per il ripascimento del tratto di Ostia Ponente e Levante. I lavori dureranno circa 45 giorni e renderà sicura la navigazione di un tratto molto frequentato dai natanti. L’area di cantiere è stata delimitata. Lo scarico delle tubazioni è previsto per oggi. Le operazioni di montaggio dureranno circa una settimana.

(Video Mino Ippoliti)