L'impresa di Orietta Casolin: 870 km da Portogruaro a Roma in bici contro la violenza sulle donne

Violenza sulle donne. Si è appena conclusa, presso la sede di Unindustria a Roma, l'ultima tappa dell'itinerario della ciclista amatoriale di Portogruaro Orietta Casolin, che con il suo progetto «una corsa per un'amica» ha intrapreso un percorso di oltre 870 km in bicicletta, per spronare le donne vittime di violenza a chiedere aiuto, senza temporeggiare. Orietta Casolin è stata accolta da una rappresentanza molto significativa di imprenditrici ed imprenditori di Roma e del Lazio, oltre che dal Presidente Angelo Camilli, che ha convocato proprio oggi il Consiglio Generale di Unindustria, in vista della tappa finale di questa iniziativa. A fare da cornice all'arrivo della ciclista un'Unindustria tinta di rosso, con panchine e scarpe rosse, colore simbolo della lotta contro la violenza sulle donne: per mantenere vivo il ricordo delle vittime di femminicidio.