Omicidi a Roma in zona Prati, i vicini: «Tutti qui sanno del mercato del piacere»

«Mi stupisce che tutti si sorprendano che a Prati ci sia questo mercato, è il servizio del piacere. Gli stessi che vanno dall’avvocato, dal commercialista o dal notaio vanno dalle cinesi. Si sa, sono questi i punti che vengono cercati per questo tipo di servizi. I condomini lo sanno». Queste le testimonianze dei vicini del condominio dove giovedì mattina sono stati trovati i corpi di due donne cinesi nel quartiere romano di Prati. «Ho sentito qualche notte fa le urla di una donna straniera e oggi ho collegato, ma non ho visto nulla e la situazione sembrava tranquilla», dice un uomo che vive nel palazzo accanto. Il duplice omicidio potrebbe essere collegato al delitto di una transessuale, avvenuto nella stessa mattina a un chilometro di distanza. La Polizia Scientifica è al lavoro per accertare la dinamica, si ipotizza un unico killer. (LaPresse)