Arte in Nuvola, viaggio nella Fiera romana del contemporaneo tra quadri, videoarte e performance

Quadri di tutti i formati e tecniche esecutive (anche le più audaci e miste), ma anche le fotografie d'autore, le sculture che hanno l'esuberanza di un'installazione, e le composizioni da light design, postazioni di videoarte e il brivido della performance, la teatralità rock della street art e i virtuosismi dell'arte digitale. In altre parole, Colori, ceramiche e pixel. Ci sono i grandi maestri da riscoprire e ammirare, ma anche la grande arte da comprare. E' il bello della Fiera internazionale di arte moderna e contemporanea Roma Arte in Nuvola che invade (ed è un'invasione in termini di bellezza) il vertiginoso Centro congressi La Nuvola dell'Eur, dal 17 al 20 novembre.

Quanttro giorni per scoprire l'altro lato dell'arte, quello della produzione del mercato del collezionismo (diciamo anche dello shopping) degli addetti ai lavori che ruotano intorno alle gallerie d'arte. Ma scordatevi l'effetto megastore (o centro commerciale) di opere d'arte perché la fiera di Roma ideata da Alessandro Nicosia e diretta da Adriana Polveroni, che arriva alla sua seconda edizione, punta molto alla qualità.

Più dinamica di un museo. Il pubblico può passeggiare tra gli spazi allestiti di 140 gallerie italiane ed internazionali che sfoggiano le loro scuderie di artisti per un'offerta artistica poliedrica in grado di dar voce a tutte le discipline. Al pubblico non resta che intercettare la migliore proposta espositiva. Indubbiamente la Nuvola diventa complice della riuscita dello spettacolo sfoggiando scorci e spazi mozzafiato. Un perfetto palcoscenico per qualsiasi performance. Parliamo di oltre 14mila metri quadrati al servizio dell'arte.

Per l'occasione, la fiera ospita l’Ucraina come Paese straniero inaugurando un padiglione dedicato all’arte ucraina della seconda metà del XX secolo. E non mancano i progetti speciali. come l'esposizione di oltre 30 opere di Piero Dorazio, uno dei massimi esponenti dell’astrattismo europeo, e la arassegna fotografica “Inedite Azioni”, dedicata a tre grandi artisti, Joseph Beuys, KeithHaring e Hermann Nitsch. Quattro passi sulla Nuvola allora per scoprire l'altro mondo dell'arte. E attenzione alle sorprese, perché le performance possono essere dietro l'angolo.

