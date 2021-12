Scatta da oggi, 15 dicembre, l'obbligo di vaccino per forze dell'ordine e insegnanti. Iniziano i controlli anche al liceo Newton e al liceo Mamiani di Roma. Sono circa 4.000 i docenti No vax nel Lazio: prevista la sospensione senza stipendio per chi rifiuta la dose.

Alvaro Moretti è in diretta con Flaminia Savelli e Lorena Loiacono