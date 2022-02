Sarebbe illegittima secondo l'ex generale dell'Arma Antonio Pappalardo l'elezione del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Durante la manifestazione no green pass e no vax di Piazza Venezia a Roma si è allontanato per qualche minuto dalla protesta per prendere un caffè al bar e "dichiarare l'arresto" di Sergio Mattarella. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it