Neve a Roma nei prossimi giorni? Temperature in netto calo, le previsioni aggiornate

L'esperto meteo, il colonnello Mario Giuliacci ha pubblico sul proprio sito ufficiale le previsioni meteo per il mese appena iniziato. Come tutti hanno potuto notare, si tratta di dati tipicamente invernali, ma almeno per adesso non ci sarebbe traccia di neve a Roma. L'unito dato sicuro è che le temperature sono in netto calo rispetto a questa settimana e le correnti fredde e gelide non mancheranno. La Capitale, quindi, sarà attraversata dal gelo ma niente neve per adesso. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

