Muvis, ad un'ora e mezza da Roma c'è il più grande museo in Europa dedicato al vino

Sfatiamo il mito sul vino! Molti, infatti, sono convinti che per berne di buono sia necessario visitare cantine in Toscana o al Nord. In realtà anche vicino Roma vi è un paese molto conosciuto per i propri vitigni. Il suo nome è Castiglione in Teverina, un borgo in provincia di Viterbo dove vi è un museo del vino e delle Scienze agroalimentari, chiamato MUVIS. E' il più grande museo del vino: 2000 metri quadrati di esposizione, suddiviso in varie sale tra cui una “cattedrale” in cui è possibile vedere botti enormi di più di tre metri di diametro. Un luogo strepitoso dove sia gli amanti del vino che i più curiosi potranno trascorrere del tempo tra una degustazione e l'altra. A Castiglione in Teverina si svolge, inoltre, la festa del Vino aperta a tutti. Per 5 giorni chiunque potrà visitare le cantine e degustare vini, conoscendo la storia delle aziende. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

