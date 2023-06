Musei gratis a giugno: ecco quali visitare a Roma

I musei statali e i siti archeologici di tutta Italia saranno aperti e accessibili a tutti in modo gratuito venerdì 2 giugno e domenica 4 giugno poiché tale piano rientra nell'ambito dell'iniziativa mensile Domenica al Museo. L'apertura straordinaria del 2 giugno è stata introdotta all'inizio di quest'anno dal ministro della cultura Gennaro Sangiuliano insieme ad altre due date simboliche: il 25 aprile per la Festa della Liberazione e il 4 novembre per la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Chiunque voglia visitare Roma potrà accedere anche a tante strutture ricche di storia e cultura. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN