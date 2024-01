Una tradizione ma con colpo di scena. Come ogni anno si è tenuto a Roma, il tradizionale tuffo nel Tevere da Ponte Cavour. A esibirsi nello spettacolare tuffo Simone Carabella, Walter Schirra e Marco Fois. Ma il decano di questo evento ovvero Mr Ok, al secolo Maurizio Palmulli, ha rinunciato al suo 36esimo tuffo nel Tevere, a causa di un problema alla schiena. Per lui comunque tanti applausi.