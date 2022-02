Monica Vitti, la camera ardente in Campidoglio, Nicola Zingaretti: «Donna straordinaria»

Monica Vitti è stata «una donna straordinaria, una di noi, una presenza costante che ora non c è più si avverte la mancanza» . Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, uscendo dalla camera ardente, allestita in Campidoglio, per la scomparsa dell'attrice Monica Vitti. «A novembre feci un post per i suoi 90 anni. Oggi è una giornata triste, mi viene da dire che non doveva succedere. È questa la grandezza delle persone che vengono a mancare», ha aggiunto.

Video Gabrielli/Ag.Toiati