Roma, attacco degli attivisti di Extinction Rebellion alla sede del Mite: dieci fermi

Una decina di attivisti di Extinction Rebellion stamattina si sono nuovamente introdotti dentro la sede del Ministero della Transizione ecologica e hanno imbrattato l'ingresso laterale di via Capitan Bavastro e alcuni locali all'interno, fino al quinto piano. I giovani si sono poi fermati all'ingresso e sono stati portati via di peso da polizia e carabinieri. Una decina sono stati messi in stato di fermo. Già ieri mattina gli attivisti erano entrati nel Ministero e avevano imbrattato l'ingresso principale e locali interni. I giovani chiedono un incontro coi ministri del governo Draghi sulla crisi climatica e annunciano che continueranno con le loro azioni finchè non lo avranno.