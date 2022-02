Ostia, mistero per una intensa colonna di vapore

Erano in tanti questa sera a chiedersi la ragione del vapore che fuoriusciva da un tombino nei giardini di via Aristide Carabelli, e tutti a rammentare le scene di film ambientati a New York con i tombini che fumano. Ma non si trattava del teleriscaldamento della Grande Mela, ma più semplicemente di condense di una caldaia sotterranea utilizzata per irrigazione che ha cominciato a produrre vapore per cattivo funzionamento di un motore di irrigazione. Sul posto i vigili del fuoco di Ostia e la Polizia Locale X Mare. Video Mino Ippoliti