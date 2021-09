Michetti: «Candidata Roma no vax e antisemita? Non siamo riusciti a contattarla. Siamo arrabbiati»

«Siamo molto arrabbiati per quello che è successo e non sono queste le nostre posizioni. Stiamo provando a rintracciare la candidata ma ancora non siamo riusciti» così il candidato sindaco Enrico Michetti a margine della presentazione della lista per le amministrative assieme a Giorgia Meloni all’Eur di Roma. Il riferimento è al post dai contenuti no vax e antisemiti della consigliera del XII Municipio, l’ex M5S Francesca Benevento che corre nella sua lista civica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev