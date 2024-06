"Mica siamo ar Colosseo", sai perché si dice così? La curiosità dietro questo noto detto romano

Sono moltissimi i detti romani che, con la loro storia e il loro fascino, rendono ancora più colorita la Capitale. Oggi ve ne sveliamo uno molto utilizzato dai romani, spesso, in modo improprio, ovvero: "Mica siamo ar Colosseo". Dal detto si potrebbe pensare, infatti, che con "Mica siamo ar Colosseo" si voglia risaltare la bellezza dell'antico monumento. In realtà i romani, in questo contesto, si riferiscono all'per sottolineare una caratteristica peculiare, ovvero la presenza dei fori e, più in generale, la sua struttura aperta. Ma perché si vuole marcare questo elemento? Si utilizza "Mica siamo ar Colosseo" per indicare la sconvenienza nel tenere le finestre o le porte aperte, paragonando le case e gli appartamenti al Colosseo e ricordando che, essendo l'Anfiteatro Flavio un monumento e non una casa, non è necessario lasciare la struttura sempre aperta! Una frase ironica e incisiva che evidenzia come sempre l'inconfondibile sarcasmo dei romani, che da sempre sfrutta la propria storia per dare a ognuno la propria voce. Questo detto, come molti altri, rappresenta il legame profondo tra i romani e il loro patrimonio storico, utilizzato per descrivere situazioni quotidiane con un tocco di ironia. Crediti: foto Shutterstock Musica Korben