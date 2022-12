Fiumicino, migliaia per la mezza maratona

Fiumicino, in migliaia per la mezza maratona La tregua concessa dal maltempo ha permesso a 1.457 runners di corre a Fiumicino la XIX edizione dell'Half Marathon. Organizzato dalla società Isola Sacra, il tradizionale appuntamento con la corsa su strada ha visto al nastro di partenza della 10 km 768 atleti, mentre in 689 hanno partecipato alla mezza maratona su una distanza di oltre 21 km. Alessio Tanfoni (Lazio Atletica) si è imposto sulla distanza dei 10 km con 00:31:48, seguito dal compagno di casacca Matteo Cuozzo e Danilo Martin dei Bancari Romani. «Sono molto soddisfatto di questa vittoria - commenta Tanfoni -. Mi sentivo bene e al quinto chilometro ho accelerato ottenendo alla fine un ottimo tempo». Nella categoria femminile, sul traguardo in viale Danubio, è arriva prima Lucia Mitidieri (Piano ma arriviamo) con 00:35:53, davanti a Paola Patta e Mari Casciotti: entrambe della Podistica Gruppo Solidarietà. Leader della 21 km l'eritreo Eliyas Embaye (Lbm Sport) con 01:10:13 che ha preceduto Domenico Liberatore (Gruppo Solidarietà) e Matteo Pelizza. «È stato un buon allenamento in vista di altri importanti impegni precisa Embaye su un percorso pianeggiante e quindi veloce». Sul gradino più alto del podio, nella categoria rosa, è salita Angelina Cavaleri (Gruppo Solidarietà) con 01:26:14, seconda Giovanna Ungania e terza Giulia Pranteda. «Fisicamente mi sentivo bene precisa Cavaleri e all'ottavo chilometro ho aumentato l'andatura per ottenere questa prestigiosa vittoria». Umberto Serenelli