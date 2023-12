Sciopero medici e infermieri da tutta Italia manifestano in piazza a Roma

Medici e infermieri da tutta Italia manifestano a Roma in una Piazza Santi Apostoli gremita, "per un servizio sanitario migliore" e "per lavorare meglio". Una protesta che coincide con lo sciopero nazionale del settore, con un'adesione dell'85% secondo i sindacati. Le sigle sindacali si sono presentate unite sul palco, da dove hanno chiesto al governo "un segnale di coraggio e speranza" insistendo sulla necessità di maggiori investimenti.

Al centro della protesta la questione delle assunzioni e delle pensioni: "Non si possono continuare a investire soldi nel privato", hanno detto i rappresentanti sindacali, "non accettiamo che ci si chieda di lavorare oltre 60 ore a settimana per carenza di personale"