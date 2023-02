Maurizio Costanzo, le lacrime di Diaco davanti al feretro

(LaPresse) Pierluigi Diaco è scoppiato in lacrime davanti alla bara di Maurizio Costanzo, nella camera ardente allestita in Campidoglio a Roma. Accompagnato dal marito, Alessio Orsingher, Diaco ha lasciato un suo bracciale davanti alla bara dell'ideatore dei talk show televisivi. "Un dolore immenso non so come farò senza di lui" aveva detto a LaPresse il conduttore di Bella Ma, storico collaboratore di Maurizio Costanzo, appena saputa la notizia della sua scomparsa all'età di 84 anni.