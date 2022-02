Maturità 2022, la protesta degli studenti a Roma: il corteo attraversa la città

Le immagini del corteo studentesco che ha sfilato per le vie di Roma. I ragazzi sono scesi in piazza per protestare contro il ritorno delle prove scritte all'esame di Maturità. Ad accompagnare la manifestazione cori e musica. "Oggi in piazza a Roma al fianco degli studenti che manifestavano dopo che nei giorni scorsi le loro proteste in varie città italiane erano stato represse in modo ingiustificato. Devo dire che non ho visto ne' infiltrati ne' provocatori, solo ragazzi e ragazze che sulla loro pelle di studenti hanno vissuto pesantemente questi due anni di pandemia. E sono delusi dalle risposte che finora sono venute. E che hanno deciso di alzare la testa. Per questo mi sarei aspettato di vedere anche altri parlamentari ed esponenti della politica, cosa che oggi non è avvenuta e che considero un errore", questo il commento di Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana che ha partecipato alla manifestazione.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it