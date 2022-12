Maltempo Roma, strade come fiumi a Tor di Quinto

Una notte di maltempo e piogge torrenziali hanno lasciato il segno su Roma, ed in particolare, sulle strade. Il traffico è congestionato in varie zone della capitale a causa di strade allagate e che per questo sono state chiuse al traffico. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, nel corso della notte, hanno effettuato 250 interventi in supporto ai vigili del fuoco e alla protezione civile, per mettere in sicurezza la circolazione stradale.

Temporale Roma, strade allagate e traffico in tilt. Allerta meteo:«Sul Lazio potranno scendere fino a 70 mm di pioggia»

Sottopassi osservati speciali, come quello di via Appia Nuova al chilometro 16, chiuso in entrambe le direzioni con il traffico deviato sulle complanari. Allagate anche via Prenestina, in prossimità di via Togliatti, allagato anche piazzale delle Crociate, via Polense, via Collatina, e il sottopasso Tre Fontane. Disagi ormai risolti in nella galleria Giovanni XXIII per un incidente senza feriti.