Madonna di Trevignano, Gisella Cardia: «Il demonio esiste, ma non sono io il male»

(LaPresse) "Mi dicono che faccio business ma tutte le emittenti fanno share con la mia faccia. Non ho mai preso un centesimo. Qualcuno deve screditarmi". Così Gisella la cosiddetta veggente di Trevignano ha risposto a chi la contesta parlando ai fedeli presenti sul terreno del comune del romano, e in streaming, nel consueto appuntamento del terzo giorno del mese per l'apparizione della Madonna. "Il demonio esiste ma non sono io il male", ha continuato la donna. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE