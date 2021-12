Lina Wertmuller, da Dacia Maraini a Francesco Rutelli: il ricordo di amici e artisti alla camera ardente in Campidoglio

Camera ardente in Campidoglio per Lina Wertmuller. La bara aperta, il profilo degli occhiali bianchi che si percepisce sotto il velo bianco steso come un sudario di finezza teatrale sul feretro. Le ali di fiori, la corona e le immagini tratte dai suoi film che sfilano sul maxi schermo. La Sala della Protomoteca in Campidoglio ha accolto la camera ardente pubblica della regista scomparsa giovedì a 93 anni. Il ricordo di Massimo WertMuller, Dacia Maraini, Sergio Assisi e Francesco Rutelli.

Servizio di Laura Larcan, video di Paolo Pirrocco/Ag.Toiati