Leonardo porta a Roma il primo "liceo digitale" italiano

Il primo 'liceo digitale' approda a Roma, all'istituto Matteucci, dove il nuovo indirizzo scolastico frutto di una proposta di Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine e della sinergia tra Leonardo ed il Ministero dell'Istruzione è stato inaugurato questa mattina. "Mancano un milione e mezzo di tecnici digitali in Italia", ha detto in presidente della Fondazione Leonardo, Luciano Violante: “I ragazzi troveranno un posto di lavoro appena usciti di qua se lo vorranno”. La promessa dell'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo è infatti quella di assorbire nell'azienda molti di questi studenti: “Oggi usiamo l'intelligenza artificiale in settori sempre più ampi, quindi quello che stanno studiando è effettivamente utile per migliorare la vita della nostra azienda”. (LaPresse)