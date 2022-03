Lazio Youth Card, l’iniziativa di Regione Lazio per gli Under 30

Centomila euro in buoni libro, per oltre 120 librerie indipendenti in tutto il Lazio, destinati agli under 30 della regione. Anche per il 2022 e in occasione della Giornata nazionale per la promozione della lettura, la Regione Lazio rilancia l’iniziativa Buoni libro. Lo fa con LAZIO YOUth CARD. Foto: Luca Perazzolo / via Comunicazione GenerAzioni Giovani Music: "Elevate" from Bensound.com

