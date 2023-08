Roma, un lago con un'isola al centro a poco più di un'ora di auto

Il lago di Posta Fibreno ad un'ora da Roma ha più di una peculiarità. Si trova a 300 metri di altitudine e non ha immissari, con un'isola galleggiante al centro. Non avendo immissari come fanno le acque a confluire nel lago? Il lago sopravvive grazie ad un sistema di sorgenti e ad una serie di fenomeni carsici. L’assenza di immissari non è l'unica particolarità. Al centro è posizionata un'isola galleggiante con uno spessore di 4 metri e chiamata "Rota" dai locali. Probabilmente centra una forte corrente sotterranea che ha sradicato la torba sul fondale del lago e l'ha innalzata. Grazie al vento e al fluire delle acque, l'isola rimane a galla per via del suo movimento rotatorio. Photo: Shutterstock Music: Korben