La storia, ecco dove è ambientata la fiction di Rai1 tratta dal libro di Elsa Morante

Lunedì 8 gennaio 2024 è andata in onda la prima puntata di "La storia" fiction Rai 1 diretta da Francesca Archibugi che narra la vita di Ida, insegnante ebrea, e dei suoi due figli Nino e Useppe, ambientata tra il 1941 e il 1947. "La storia" è una fiction che è stata girata sia a Roma che nei paesi limitrofi. Alcune scene, invece, sono avvenute a Napoli. Nel dettaglio, i quartieri della Citta eterna che hanno fatto da location alla serie televisiva sono stati il rione popolare di San Lorenzo, Testaccio, Pietralata e il ghetto ebraico di Roma. Le riprese della serie di Rai 1 si sono continuate anche a Tivoli, dove i gruppi partigiani si sono opposti alle truppe nazifasciste. Infine, per circa una settimana il cast si è trasferito a Napoli ma sulle scene girate al Sud non sappiamo ancora nulla. Bisognerà attendere i nuovi episodi. La fiction si compone di 8 episodi, mandati in onda a coppie di due per quattro lunedì consecutivi, in prima serata su Rai 1."La storia" di Francesca Archibugi si ispira al libro di Elsa Morante da cui riprende anche il titolo. Si tratta di un romanzo storico pubblicato nel 1974 nella collana Gli Struzzi di Einaudi. Il racconto narra le vicende di Ida Ramundo, maestra elementare, vedova, che vive con il figlio adolescente Nino. Di origine ebraica, dovrà nascondere tale aspetto per proteggersi dalle persecuzioni razziali e per farlo dovrà fuggire. Viene violentata dal soldato tedesco Gunther e da tale evento nasce Useppe: un bambino dal carattere tranquillo e con gli occhi azzurri del padre. Intanto, il figlio grande Nino diventa un fascista fanatico che si unisce alla lotta. Tra gli attori che compongono il cast troviamo Jasmine Rinca, Elio Germano, Valerio Mastandrea e tanti altri big del cinema italiano.