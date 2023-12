La banda dei Carabinieri suona l'inno di Mameli in Piazza di Spagna

EMBED





Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha inaugurato le luminarie natalizie di via dei Condotti insieme alla banda dei Carabinieri. La banda ha percorso tutta via dei Condotti eseguendo numerosi brani come Guglielmo Tell di Rossini. Infine la banda ha eseguito l'inno nazionale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it