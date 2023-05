Race For The Cure, migliaia di partecipanti a Roma. Malagò: «Un'onda di felicità»

Servizio Barbara Carbone Video Giacomo Gabrielli/Ag.Toiati

«Più passano gli anni e più diventa importante. Ho visto crescere questa manifestazione. E' straordinario. La prevenzione è l'asset e il valore aggiunto della lotta a queste malattie». Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della Race for the Cure a Roma. «E' un'onda di felicità e di entusiasmo ed è incredibile se si pensa che molte di queste persone che corrono oggi devono confrontarsi con certe problematiche. Trasmettono voglia di combattere. Grazie per quello che fate. Sono orgoglioso di aver visto crescere questa corsa», ha concluso.