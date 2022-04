Il sindaco di Melitopol a Roma: «Pace possibile ma non la capitolazione»

(LaPresse) - Ivan Fedorov, sindaco di Melitpol, in Ucraina, rapito l'11 marzo scorso, dopo che le truppe di Putin avevano preso il controllo della città, e liberato dopo 6 giorni, insieme a una delegazione di parlamentari ucraini ha incontrato a Roma il presidente della Camera Roberto Fico. "Il nostro primo dovere è raccontare cosa succede. Sindaci e parlamentari vengono rapiti, come è successo me. I russi volevano dimostrare cosa succede a chi non si sottomette alla loro aggressione. E' stata duro con le torture", ha detto Fedorov. "Solo Putin può fermare la guerra, ma non vuole, gli ucraini non possono capitolare. A Mariupol ci sono oltre centomila civili e il nostro compito principale è evacuarli ma Putin non lo permette", ha aggiunto il primo cittadino della città assediata.