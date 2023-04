Isola Sacra: a fuoco un furgone utilizzato come vela per la pubblicità elettorale dal leghista Guerrino Faieta

EMBED





di Umberto Serenelli È scattato poco dopo le ore 7 l’allarme incendio che ha coinvolto un furgone, mandato in cenere un magazzino in legno contenente attrezzature e parte di un edificio. Il fatto è accaduto in via Passo Buole, altezza largo Filippo Faieta, a Isola Sacra e sul posto sono arrivati a sirene spiegate 4 autopompe dei vigili del fuoco provenienti da Ostia seguiti da diverse pattuglie dei carabinieri del lido. Ci sono volute circa due ore per domare completamente le fiamme che hanno avuto origine dal furgone utilizzato dal candidato al consiglio comunale di Fiumicino, Guerrino Faieta (Lega), come vela per la sua pubblicità elettorale in vista delle elezioni amministrative. «Le fiamme sono partite dal furgone e subito interessate le cannucce di recinsione del magazzino vicino al punto dove era parcheggiato il mezzo al cui interno conservavo materiale elettorale – dice Guerrino Faieta, in preda allo shock -. Sono infuriato per non essere riuscito a domare le fiamme in quanto è saltata l’energia elettrica e non è stato possibile attivare il motorino che aspira acqua dal sottosuolo. Per fortuna non ci stati danni a persone». Sono in corso le indagini per stabilire l’origine dell’incendio da parte dei vigili del fuoco supportati dal personale dell’Arma proveniente da Ostia e dalla polizia di Stato del commissariato di Fiumicino città.