Invasioni artistiche 2023, l'arte trasforma la periferia di Roma

È tempo di un nuovo affascinante capitolo per la periferia di Roma con il ritorno delle Le Città Possibili - Invasioni Artistiche. Questo evento multidisciplinare, che ha suscitato tanto entusiasmo l'anno scorso, sta per fare il suo ritorno, con l'obiettivo di portare l'arte e la cultura in luoghi spesso trascurati. Dal 22 ottobre al 26 novembre 2023, Ostia, Acilia e Dragoncello si trasformeranno in scenari vivaci per teatro, danza, performance musicali e artistiche, creando una piattaforma unica per esplorare importanti temi socio-culturali. L'edizione del 2023 di Le Città Possibili - Invasioni Artistiche si preannuncia come un'esperienza incredibile, con sei percorsi multidisciplinari e 25 eventi completamente gratuiti. Questi eventi hanno uno scopo comune, ossia promuovere discussioni e riflessioni su questioni sociali e culturali cruciali, come il femminismo , l'ecosostenibilità, l'omofobia e le diseguaglianze. foto via HF4 - music by Korben