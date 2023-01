Incidente Roma, le immagini dell'auto dei ragazzi che sfreccia a tutta velocità

Una serata passata tutti insieme. Abbracci, risate, poi il ritorno verso casa, in sei, sulla macchina prestata da mamma. La Fiat 500 che prende troppa velocità, l'auto che sbanda dopo una curva a sinistra contro un palo della luce ribaltandosi più volte, rimbalzando contro un albero e finendo la corsa sull'asfalto. E' finita così, alle 2.30 di notte, su via Nomentana, a Roma, la vita di 5 amici. Il più grande aveva 22 anni, la più piccola non era ancora maggiorenne. Flavia Troisi aveva compiuto 17 anni due giorni fa, il 25 genniao. E il suo sorriso, ora, come quello dei suoi amici, resta nelle foto della festa organizzata al bar dove lavorava.