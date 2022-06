Gravissimo incidente domenica alle 13,00 in via dei Romagnoli ad Acilia. Un motociclista ha perso la vita in uno scontro frontale con una vettura che stava voltando in direzione via di Dragoncello. L’impatto, dopo una frenata di una decina di metri, è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al centauro. Chiusa al traffico via Dei Romagnoli dalle pattuglie della Polizia Locale X Mare, sezione stradale, impegnate nei rilievi. Video Mino Ippoliti