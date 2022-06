Incendio a Roma: grossa nuvola di fumo tra Pisana e Casetta Mattei

Vasto incendio di boscaglie in corso a Roma nella zona della Pisana al confine con Casetta Mattei. Stanno intervenendo i vigili del fuoco con quattro squadre, un'autobotte e due elicotteri. Le fiamme sarebbero divampate nei pressi di via dei Castelbarco, in una zona complessa da raggiungere e lontana dalle vie principali del quartiere, l'incendio è stato segnalato alla sala operativa come rogo di sterpaglie. Al momento non ci sono altre informazioni, ma la nuvola di fumo è visibile anche a distanza.