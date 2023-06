Incendio Roma, amministratore condominio: «Era giorno di festa, ero fuori»

"Era un giorno di festa, io ero fuori. I danni? Non so nulla. Nessuno mi ha informato". Lo ha detto Antonio Panzini, l’amministratore del condominio nel quartiere Colli Aniene a Roma dove venerdì è scoppiato un incendio che ha causato un morto e 13 feriti. L'ingegnere dell'impresa che sta facendo i lavori "era presente qui ieri sera" ma "non mi ha detto nulla", ha insistito Panzini rifiutandosi poi di rispondere ad ulteriori domande dei cronisti presenti. (LaPresse)