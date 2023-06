Incedio a Colli Aniene, i vigili del fuoco sul posto

(LaPresse) Sono arrivate da pochi minuti le squadre dei vigili del fuoco di Roma in via Edoardo d'Onofrio a Roma dove un palazzo in ristrutturazione ha preso fuoco. Sul posto anche uomini della Questura capitolina, l'intervento è in corso. Ci sono dei feriti confermati ma non è ancora quantificabile il numero. Dalle prime frammentarie testimonianze sul posto ci sono persone che urlano.