Incendio Ciampino, vigili del fuoco al lavoro nella notte

EMBED





(LaPresse) Le squadre dei vigili del fuoco di Roma continuano le lunghe operazioni di estinzione delle fiamme ancora attive nel sito per la raccolta dei rifiuti a Ciampino (RM), dopo il vasto incendio scoppiato sabato mattina nell'area. Le operazioni sono proseguite anche nella notte con i mezzi per il movimento terra, utili a spostare e smassare i cumuli bruciati, per poi bonificare i focolai residui. Al lavoro 3 squadre, 2 autobotti per garantire rifornimento idrico alle lance e mezzi per il movimento terra utili a spostare i cumuli di rifiuti bruciati. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE