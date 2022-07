Incendio a Centocelle, per i residenti risveglio in una coltre di fumo

É stata una nottata davvero difficile per i residenti di via Fadda, colpiti dall'incendio di ieri pomeriggio del Parco di Centocelle. In molti hanno dormito con le finestre chiuse per cercare di respirare il meno possibile le polveri che sono state emesse in aria. Ancora questa mattina una coltre di fumo invadeva la zona. I vigili del fuoco stanno continuando con le operazioni di spegnimento: molti autodemolitori sono andati completamente a fuoco. Un tratto di via Palmiro Togliatti è ancora chiusa.

Servizio di Giampiero Valenza Video di Emanuele Gambino/ Ag Toiati