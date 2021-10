Roma, 30 bus prendono fuoco come torce: inferno nel deposito sulla Prenestina, video esclusivi

Di Flaminia Savelli

Per oltre cinque ore le squadre dei vigili del Fuoco sono state impegnate questa notte nello spegnimento del violento incendio divampato nella rimessa Atac di Tor Sapienza lungo la via Prenestina. Il metano dei mezzi parcheggiati è stato l’accelerante che ha alimentato il fuoco distruggendo, secondo quanto confermato dai pompieri, 30 vetture. Come mostrano le immagini, sono state lunghe e complesse le operazioni di contenimento del muro di fuoco. Le indagini per risalire alla causa del rogo sono assegnate ai carabinieri del Nucleo operativo della compagna di Montesacro.

Deposito Atac, incendio nella notte a Roma: distrutti più di 30 bus. Indagini, non si esclude la pista dolosa