Incendio ad Aprilia, a fuoco i capannoni dell'ex Freddindustria: nube nera sulla città

Grosso incendio in corso ad Aprilia, in città. Da poco dopo le 15 le fiamme si sono sprigionate e hanno avvolto i capannoni dell'ex Freddindustria, in una traversa di via Toscanini, esattamente in via Enna. Vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme ed evitare che il fuoco si propaghi ad altri capannoni e raggiunga le case. Una nube enorme di fumo nero si è levata sulla città, paura e preoccupazione tra i cittadini che stanno seguendo con apprensione l'evolversi della situazione. L'area in passato era stata bonificata dopo la segnalazione della presenza di rifiuti.