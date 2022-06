Incendi Roma, rogo in via dell'Idroscalo a Ostia: a rischio i cantieri navali della zona

Gli incendi non risparmiano neanche il litorale romano. Dalle 20.30 circa un vasto incendio sta interessando, ad Ostia, vegetazione nella zona a ridosso di via dell'idroscalo e della torre San Michele. Altissime le lingue di fuoco, visibili anche dal versante di Fiumicino oltre Fiumara Grande, e la colonna di fumo Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, che si stanno rifornendo di acqua anche tramite una postazione subito dopo l'ingresso del porto turistico di Roma. In azione anche squadre della protezione civile. L'opera di contenimento è mirata anche ad evitare il rogo possa avvicinarsi a dei cantieri nautici. Il porto turistico ha deciso di aprire il varco nord, solitamente chiuso, per consentire il transito poiché via dell'Idroscalo non è accessibile dal lato di Ostia. L'odore acre dell'incendio si è spinto, per via del Forte vento, anche sul lato di Fiumicino, investendo tutta la città.

Video Mino Ippoliti