In partenza il treno storico che vi farà ammirare il paesaggio incantevole dalla campagna romana

In occasione della Sagra del carciofo che si terrà a Ladispoli il prossimo weekend, sarà possibile parteciparvi giungendo sul posto con un treno storico datato trent'anni. Il mezzo partirà dalla stazione Termini e sosterà a Ladispoli per tutta la giornata del 16 aprile. i tratta di un'iniziativa che unisce la tradizione all'innovazione, una combo perfetta per vivere un'esperienza diversa e originale.